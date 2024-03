Milan-Slavia Praga, Pioli in conferenza stampa: orario, tv e streaming

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli è pronto a presentare la sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. Il programma di oggi mercoledì 6 marzo, vigilia del match di San Siro, prevede un allenamento al mattino, seguito, alle 14.30, dalla conferenza stampa di Mister Pioli e del centrocampista Yacine Adli. La conferenza sarà visibile in diretta su Milan TV (disponibile anche su Dazn), oltre che sui profili ufficiali del club rossonero YouTube e Twitch. Tanti i temi legati alla conferenza. Diverse indiscrezioni legano il futuro del tecnico alla finale di Dublino. Pioli non ha nascosto l’intenzione di far bene in Europa e punta a superare un turno che sulla carta sembra essere alla portata del Milan. Lo Slavia non ha mai vinto in Italia: ha perso sette volte e pareggiato una volte nelle otto gare in competizioni UEFA giocate nel nostro paese. Il Milan non vuole passi falsi e cerca una vittoria per ipotecare la qualificazione. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale della conferenza.