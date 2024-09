Milan-Lecce come vederla oggi in tv? Canale, orario e diretta streaming Serie A 2024/2025

Tutto pronto per Milan-Lecce, partita valida per la sesta giornata della Serie A 2024/2025: ecco il programma e le informazioni per vederla in diretta. Reduci da due vittorie consecutive, contro Venezia e Inter, i rossoneri vogliono continuare a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo e mettono nel mirino altri tre punti. La squadra di Gotti non sta attraversando un buon momento, ma resta insidiosa, specialmente se dovesse riuscire a difendersi con ordine e chiudere gli spazi. A scendere in campo con i favori del pronostico saranno comunque Abraham e compagni. Si preannuncia grande spettacolo: il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45 di venerdì 27 settembre allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano

STREAMING E TV – La partita Milan-Lecce della Serie A 2024/2025 sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su Dazn, ma anche su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). I canali di Sky Sport sono visibili anche in streaming su Sky Go e sulla piattaforma Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronaca, highlights, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.