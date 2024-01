Milan-Bologna, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Milan-Bologna, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. I rossoneri in ottima forma vogliono battere i felsinei, che però dal canto loro, pur in un momento di appannamento, cercano un successo per rilanciare le proprie ambizioni europee. Chi riuscirà ad avere la meglio al Meazza? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 27 gennaio.

Milan-Bologna sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.