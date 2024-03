Mass start femminile Oslo 2024 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la mass start femminile di Oslo 2024, gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Torna in scena Lisa Vittozzi, reduce dal quarto posto nell’individuale e dalla conquista del trofeo di specialità. La fuoriclasse sappadina, recente argento mondiale in questa specialità in quel di Nove Mesto, è una delle favorite per salire sul podio alla Holmenkollen Ski Arena. Insieme a lei da registrare anche un’altra presenza azzurra, quella di Hannah Auchentaller come quarta riserva. Sono tantissime le avversarie di livello, su tutte le norvegesi Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Offigstad Knotten e Juni Arnekleiv, le transalpine Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon, Sophie Cheveau e Lou Jeanmonnot e le sorelle svedesi Elvira e Hanna Oeberg. Proveranno a sparigliare le carte in tavola, tra le altre, le tedesche Vanessa Voigt e Franziska Preuss e la svizzera Lena Haecki-Gross.

La mass start femminile di Oslo 2024 è in programma nella giornata di oggi (sabato 2 marzo), con inizio fissato alle ore 13.20. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la terza prova del fine settimana scandinavo di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.