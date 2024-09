Louis Vuitton Cup 2024, a che ora gareggia Luna Rossa oggi sabato 7 settembre: orari, canale, tv e streaming

Alle 14:10 di sabato 7 settembre Luna Rossa sfiderà American Magic. Alle 16:26 torneranno in acqua per sfidare Ineos Britannia. Doppia sfida nel programma odierna per il team italiano che punta a blindare la vetta della Louis Vuitton Cup 2024, il torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand (battuta da Luna Rossa nel match fuori classifica di martedì scorso). La barca di Max Sirena al momento è prima in classifica e aritmeticamente qualificata in semifinale: Bruni e compagni non si accontentano, l’obiettivo è il primo posto che permetterebbe agli italiani di scegliere l’avversaria in semifinale. Quella di oggi è una giornata decisiva in tal senso visto che Luna Rossa sfiderà seconda e terza classificata: tre vittorie e due sconfitte per Ineos Britannia. Tre vittorie e tre sconfitte per American Magic. Nel programma anche la sfida tra Alinghi e Ineos Britannia (ore 14:44), il confronto tra American Magic e Orient Express (ore 15:18) e quello tra New Zealand e Alinghi (15:52).

Tempo di calcoli per Luna Rossa che può conquistare la certezza del primo posto con una giornata di anticipo. Con due vittorie su due oggi il team italiano potrà fare festa, ma ci sono altre combinazioni che possono regalare il primo posto matematico: una vittoria su American Magic e una sconfitta di Ineos Britannia contro Alinghi, ad esempio. Oppure, una sconfitta contro American Magic e il successo nello scontro diretto su Britannia. Sarà possibile seguire la giornata di regate in diretta tv su Canale 20 (e in simulcast per le regate di Luna Rossa su Italia 1), oltre che in streaming sul sito di SportMediaset e su Mediaset Infinity. Diretta tv anche su Sky Sport America’s Cup, canale dedicato alla competizione più antica al mondo, con diretta streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it vi offrirà invece una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale dalle 14:00.

LA DIRETTA TESTUALE

DATA: Sabato 7 settembre

ORARIO: 14:10

TV e STREAMING: Canale 20, Italia 1, Sky Sport America’s Cup, Mediaset Infinity, NOW

Ore 14:10, American Magic-Luna Rossa

Ore 14:44, Ineos Britannia-Alinghi

Ore 15:18, American Magic-Orient Express

Ore 15:52, New Zealand-Alinghi

Ore 16:26, Luna Rossa-Ineos Britannia