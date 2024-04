Linette-Stephens in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Rouen 2024

Magda Linette se la vedrà contro Sloane Stephens nella finale del WTA 250 di Rouen 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa. Promette spettacolo l’atto conclusivo dell’evento francese, che metterà di fronte due giocatrici in gran forma, capaci di perdere un solo set in tutta la settimana. Stephens l’ha ceduto all’esordio contro Stearns, mentre Linette in semifinale contro Kalinina. La giocatrice statunitense ha vinto tutti e tre i precedenti, ma l’incontro si preannuncia equilibrato: Stephens cerca l’ottavo titolo della carriera, Linette il terzo.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Linette e Stephens scenderanno in campo domenica 21 aprile, alle ore 15:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso il canale di riferimento Sky Sport Max (205). Disponibile anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, Sportface.it seguirà il match tra Linette e Stephens, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.