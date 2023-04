Lecco-Pro Patria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Lecco-Pro Patria sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentaseiesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. La quarta, ma con l’ambizione di chiudere al secondo posto, sfida la tredicesima, salvezza quasi raggiunta e playoff ancora alla portata. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 17.30 di sabato 8 aprile, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn.