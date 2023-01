Lazio-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Fiorentina, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo stadio Olimpico i biancocelesti sfidano i viola in una partita fondamentale per entrambe: i padroni di casa per restare in zona Champions, i viola per fermare l’emorragia di sconfitte e ritornare a caccia della zona europea. Chi vincerà? Si parte alle ore 18 di domenica 29 gennaio.

Lazio-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani ed Emanuele Giaccherini.