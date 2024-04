LA Clippers-Dallas Mavericks oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 playoffs NBA 2024

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv LA Clippers-Dallas Mavericks, gara-1 del primo turno dei playoffs NBA 2023/2024. Ancora Clippers e Mavs. Ennesimo rematch tra queste due franchigie a livello di post-season. Come sempre, la squadra di Tyronn Lue deve fare i conti con le condizioni non ottimali di Kawhi Leonard, alle prese con i soliti fastidi al ginocchio. Dallas arriva a questi playoffs in gran forma e fiducia, avendo chiuso alla grande la regular season. La palla a due è prevista oggi, domenica 21 aprile, alle 21:30 ore italiane. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Minnesota-Phoenix dei playoff di Nba.

STREAMING E TV – Gara-1 tra Clippers e Dallas sarà visibile in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW e NBA League Pass. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con aggiornamenti, la cronaca al termine della partita e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla di questi playoffs.