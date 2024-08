Juventus U23-Audace Cerignola oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025

Juventus U23-Audace Cerignola sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul match valido per la prima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. I bianconeri di Montero sono stati inseriti nel girone C, quello del Sud Italia, ma cominciano la loro avventura in questo nuovo campionato in casa, con un’altra novità, visto che l’impianto interno è lo Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora di Biella. La rivale è l’insidiosa formazione pugliese, chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di venerdì 23 agosto.

COME VEDERE IN TV JUVENTUS U23-AUDACE CERIGNOLA

Juventus U23-Audace Cerignola sarà visibile su Sky Sport Calcio in diretta tv e su Sky Go e NOW in streaming per gli abbonati. Sportface.it, inoltre, vi proporrà la diretta scritta in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA