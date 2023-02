Juventus-Torino stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Alle 20:45 di stasera, martedì 28 febbraio Juventus e Torino scenderanno in campo in occasione del derby della ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Un punto separa le due squadre che cercano una vittoria fondamentale per le proprie ambizioni di classifica. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. L’ultimo derby vinto dal Torino in casa della Juventus risale all’1-2 del 9 aprile 1995 (autorete di Maltagliati e doppietta di Rizzitelli per i granata di Sonetti contro la squadra di Lippi). Juric cerca l’impresa, Allegri la conferma.