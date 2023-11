Juventus-Inter, Allegri oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Juventus, dopo la sosta per le Nazionali, è pronta a tornare in campo contro l’Inter nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Si tratta di uno scontro tra la prima e la seconda in classifica, che potrebbe essere importante per stabilire le gerarchie del torneo. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di sabato 25 novembre alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

