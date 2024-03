Italia-Venezuela in tv: data, canale, orario e diretta streaming Amichevole 2024

Il canale, l’orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Italia-Venezuela, prima amichevole del 2024 per gli azzurri di Luciano Spalletti. Già qualificata agli Europei, la Nazionale approfitterà di questo slot in calendario per una mini-tournée negli Stati Uniti, dove disputerà due test amichevoli molto utili in vista della rassegna continentale in programma in estate. L’Italia sfiderà dunque a Fort Lauderdale (Usa) il Venezuela, compagine sulla carta inferiore alla squadra di Spalletti ma che ovviamente vorrà fare bella figura. L’appuntamento con Italia-Venezuela è fissato alle ore 22:00 di giovedì 21 marzo, con la sfida che andrà in onda in diretta esclusiva, in chiaro, su Rai 1. Disponibile anche lo streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play.