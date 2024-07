Italia-Usa in tv: programma, orario e diretta Mondiali U17 2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Italia-Usa, sfida valida come finale dei Mondiali U17 2024 di basket. Un ultimo step. Questo manca ai ragazzi allenati da coach Mangone, che in semifinale hanno dominato i padroni di casa della Turchia dopo un cammino che era iniziato male nella fase a gironi, ma che ha visto l’Italia invertire completamente la rotta. Di fronte la compagine statunitense che nel penultimo atto addirittura ha sconfito con il punteggio di 145-65 la Nuova Zelanda e che ha umiliato qualsiasi avversario in questi giorni di torneo. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 7 luglio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Italia-Usa, valida per i Mondiali U17 2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube della FIBA, raggiungibile tramite il seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.