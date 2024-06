Italia-Francia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Maurice Revello U21 2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Italia-Francia, match valevole per la finale per il terzo posto del Maurice Revello Tournament, competizione per le Nazionali Under 21. Gli azzurrini di Nunziata, persa l’opportunità di chiudere al primo posto e poter così duellare per il successo in questa manifestazione, vogliono almeno terminare l’esperienza sul podio. Per farlo, dovranno affrontare la nazionale pari età transalpina, che si è qualificata al secondo posto nell’altro girone e vorrà chiudere bene davanti al pubblico amico.

Italia-Francia, come seguire la sfida

La partita tra Italia e Francia, valevole per la finale del terzo e quarto posto del torneo Maurice Revello U21 2024, andrà in scena nella giornata di domenica 16 giugno alle ore 14:30; la diretta televisiva sarà affidata a Rai2, mentre lo streaming a RaiPlay. Sportface.it, inoltre, seguirà l’evento in diretta attraverso un live testuale e fornirà diversi approfondimenti.