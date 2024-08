Italia-Danimarca in tv, finale bronzo inseguimento a squadre maschile Parigi 2024: orario e canale

Italia-Danimarca è la finale per il bronzo dell’inseguimento a squadre maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri si sono arresi in modo netto all’Australia nella “semifinale” con in palio l’oro e l’argento, finale che dunque sfugge ma in virtù del crono del team composto da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan, che è uno dei migliori due tra le sei nazionali che hanno preso parte a questa sessione e che non si giocheranno oro e argento, il nostro quartetto entra nella finale per il bronzo, in cui sfiderà la Danimarca, che ha ottenuto un tempo migliore di noi di quattro decimi, comunque recuperabili.

COME VEDERE ITALIA-DANIMARCA FINALE BRONZO

Italia-Danimarca, scontro diretto per la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi nell’inseguimento maschile, avrà luogo alle ore 18.23 di mercoledì 7 agosto. L’oro se lo giocano invece Australia e Gran Bretagna alle ore 18.33. Per quanto riguarda la diretta tv, Discovery+ trasmetterà l’evento in modo integrale. Eurosport 1 (canale 210 di Sky Sport, visibile in streaming anche su Sky Go, Now e Dazn) manderà in onda gli appuntamenti, lo stesso dovrebbe fare Rai Due o Rai Sport in chiaro con streaming su Rai Play. Sportface.it, infine, vi terrà informati in tempo reale con la diretta scritta.