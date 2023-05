Gubbio-Recanatese in tv: canale, orario e streaming playoff Serie C 2022/2023

Gubbio e Recanatese scenderanno in campo alle 20:30 di giovedì 11 maggio in occasione del match del primo turno del playoff di Serie C 2022/2023. Le due squadre del girone B cercano il pass per il prossimo turno dopo che il Siena è stato penalizzato e ha aperto le porte della postseason al club di Recanati. Questa partita sarà trasmessa sulla piattaforma OTT Eleven Sport, disponibile anche su Dazn, ma potrà essere seguita anche su Sky e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi offrirà una diretta in tempo reale della sfida. Dopo la sanzione al Siena, la Recanatese ha concluso la stagione regolare all’undicesimo posto con 47 punti, 14 in meno del Gubbio che parte favorito. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme.