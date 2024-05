Giro d’Italia 2024, seconda tappa San Francesco al Campo-Santuario di Oropa oggi in tv: canale, orari e diretta streaming

Il Giro d’Italia 2024 prosegue con la seconda tappa, i 161 km da San Francesco al Campo a Santuario di Oropa. Il gruppo prenderà il via dal chilometro zero alle ore 13:05, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo in vetta al GPM di prima categoria del Santuario di Oropa è invece programmato tra le 17:00 e le 17:30, in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria tenuta dai corridori. La corsa sarà trasmessa integralmente in diretta tv in chiaro su RaiSport, che si collegherà già alle 12:20 con “Aspettando il Giro” per poi lasciare spazio a “Prima diretta”. Alle ore 14:00 il passaggio su Rai 2 per “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo” che racconteranno le fasi salienti della frazione, poi dopo il traguardo l’appuntamento con il classico “Processo alla tappa”. La diretta tv integrale sarà a disposizione anche su Eurosport, oltre a un’ampissima offerta per la diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Giro 2024 in tempo reale con aggiornamenti, dirette, classifiche, highlights e molto altro ancora.

IL LIVE

PERCORSO E ALTIMETRIA