Giorgi-Frech oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2024

Camila Giorgi sfiderà Magdalena Frech nel primo turno del WTA 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. La marchigiana ha dato qualche buon segnale ad Indian Wells, dove ha battuto un’avversaria in forma come la britannica Katie Boulter prima di arrendersi di fronte alla giovane ceca Linda Noskova. L’esordio è sulla carta fattibile contro la top cinquanta polacca, che recentemente è riuscita a spingersi fino agli ottavi di finale in quel di Dubai. Secondo le quote dei bookmakers sarà un match all’insegna dell’equilibrio, con Giorgi leggermente sfavorita. Le due si sono incontrate due anni fa al primo turno di Wimbledon, con Frech che riuscì ad imporsi in due parziali, soprattutto il primo molto combattuto. In palio per la vincitrice c’è un secondo round decisamente difficile contro l’altra polacca Iga Swiatek, numero uno del ranking mondiale e trionfatrice la settimana scorsa ad Indian Wells.

