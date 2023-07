Genoa-Monaco oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Amichevole 2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Genoa-Monaco, match valevole per l’amichevole precampionato della compagine rossoblù, pronta per l’esordio nella Serie A 2023/2024. La squadra allenata da Alberto Gilardino, dopo la promozione conquistata qualche mese fa, dovrà fare i conti contro una squadra di livello internazionale, che lotta sempre per le prime posizioni nel campionato francese. La partita andrà in scena alle ore 20:30 di sabato 29 luglio e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn, che garantirà anche il servizio streaming. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con una diretta testuale, tabellino ed altri contenuti.