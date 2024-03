Garcia-Collins oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2024

Caroline Garcia sfiderà Danielle Collins nei quarti di finale del WTA 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. La transalpina ha il vento in poppa dopo la vittoria in tre parziali messa a segno contro la giovane statunitense Coco Gauff, terza forza del tabellone. Adesso sul suo percorso c’è un’altra tennista a stelle e strisce, che al quarto turno ha spazzato via senza patemi la rumena Sorana Cirstea. A partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers, nonostante la francese si trovi di ben 26 posizioni più avanti nel ranking mondiale, sarà l’americana. Quest’ultima, infatti, si è portata a casa tutti e tre i precedenti, con Garcia che deve ancora clamorosamente rompere il ghiaccio a livello di set vinti. In palio per la vincitrice c’è il pass per la semifinale contro una tra l’altra statunitense Jessica Pegula oppure la russa Ekaterina Alexandrova.

