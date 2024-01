Fulham-Liverpool oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Carabao Cup 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Fulham e Liverpool, valevole per la semifinale di ritorno di Carabao Cup 2023/2024. La squadra di Klopp cerca di conquistarsi un posto nella finale di Wembley contro il Chelsea. I Reds, senza Salah, provano a difendere fuori casa il 2-1 conquistato nella gara d’andata ad Anfield Road. La sfida è in programma oggi, mercoledì 24 gennaio, alle ore 21:00. Diretta sulla piattaforma Dazn.