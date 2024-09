Frosinone-Juve Stabia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/25

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Frosinone-Juve Stabia, match valido per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Non un buon inizio di stagione per i ciociari, che arrivano dalla rocambolesca retrocessione dalla Serie A: due punti in tre partite non possono lasciare contenti i tifosi, e dopo i pareggi contro Sampdoria e Modena e la sconfitta contro lo Spezia, gli uomini di Vivarini vogliono sbloccarsi. Dall’altra parte però arriva una formazione in grande salute, capolista dopo tre partite grazie ai 7 punti ottenuti con le vittorie ai danni di Bari e Mantova e il pareggio sul campo del Catanzaro. I gialloblù di Pagliuca vogliono proseguire il loro cammino da imbattuti e si giocheranno le loro carte anche allo Stirpe.

Frosinone-Juve Stabia, come seguire il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 1 settembre alle ore 20.30, e sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su DAZN, che garantirà anche il servizio di streaming. Inoltre Sportface.it garantirà gli aggiornamenti attraverso la cronaca finale con marcatori e tabellino.