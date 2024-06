Fioretto femminile, semifinali e finale con Errigo oggi in tv: canale, orario e streaming Europei scherma 2024

Arianna Errigo sarà protagonista agli Europei di scherma a Basilea, nel fioretto femminile. L’azzurra ha sconfitto la connazionale Martina Favaretto e si è garantita la possibilità di confrontarsi con la britannica Carolina Stutchbury in occasione della semifinale; dal canto suo, l’avversaria dell’atleta italiana è riuscita a giungere sino al penultimo atto della competizione superando anche Martina Batini ai sedicesimi. Qualora Errigo riuscisse a superare Stuchbury, dovrà vedersela con una tra l’ucraina Darija Myroniuk e la polacca Juli Walczyk-Klimaszyk, rivali nell’altro scontro con in palio la finale in Svizzera. Ottima chance per Errigo, apparsa in forma in quel di Basilea.

La semifinale tra Errigo e Stuschbury andrà in scena oggi, mercoledì 19 giugno, a partire dalle ore 18.00; l’evento sarà trasmesso tramite diretta tv da Rai Sport ed Eurosport, con annessi live streaming proposti attraverso le piattaforme Rai Play e Dazn. Sarà inoltre possibile seguire la diretta sul canale Youtube della Fie; in alternativa, Sportface.it garantirà una diretta testuale dell’evento, con eventuale finale inclusa, con aggiornamenti in tempo reale e news al termine delle gare.