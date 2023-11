Fiorentina-Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Fiorentina-Juventus, match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Franchi i viola sfidano i bianconeri in una partita sempre ricca di fascino e rivalità, anche se un po’ intristita dal maltempo che ha colpito la Toscana. Padroni di casa reduci da due ko senza segnare, ospiti da cinque partite di fila con zero gol subiti e quattro vittorie. Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 5 novembre, chi riuscirà a vincere?

Fiorentina-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.