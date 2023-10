Fiorentina-Empoli, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Fiorentina-Empoli, match della nona giornata di Serie A 2023/2024. I viola non vogliono né possono fermarsi e cercano una vittoria nel derby toscano per issarsi ancora in zona Champions, mentre gli azzurri hanno poco da fare se non quello di far punti per abbandonare la zona retrocessione. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 23 ottobre.

Fiorentina-Empoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Manuel Pasqual e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.