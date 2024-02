F1, prove libere GP Bahrain 2024: programma, date, orari e diretta tv

E’ tutto pronto per l’inizio della stagione di Formula 1 2024. Si parte in Bahrain per il primo dei ventiquattro Gran Premi in calendario, appena una settimana dopo i test pre stagionali sulla stessa pista. I primi due round della stagione presentano un’organizzazione particolare: il Gran Premio sarà infatti il sabato per rispettare l’inizio del Ramadan. Le prove libere sono dunque previste per giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo. La prima sessione è prevista per le 12.30 italiane fino alle 13.30, mentre la seconda si svolgerà tra le 16.00 e le 17.00. Si torna in pista il venerdì tra le 13.30 e le 14.30. Le sessioni saranno visibili su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go, ma si potranno seguire anche da NOW.