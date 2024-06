F1, prove libere GP Austria oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

Il Red Bull Ring è pronto ad ospitare il Gran Premio d’Austria, undicesima tappa del calendario 2024 di F1. Il Circus, impegnato in una triple header che vedrà team e piloti in pista per tre settimane consecutive, sbarca in terra austriaca, tappa fissa nel calendario già da diverso tempo. Il circuito di casa della Red Bull si modernizza in occasione dell’edizione 2024, con la ghiaia aggiunta in curva 9 e 10. Un’altra fondamentale novità del fine settimana è la gara sprint, che modifica radicalmente la programmazione del fine settimana. E’ prevista infatti una sola sessione di prove libere, due qualifiche, una breve gara il sabato e il Gran Premio della domenica.

L’intensa tabella di marcia ha inizio venerdì 28 giugno con la prima e unica sessione di prove libere, in scena a partire dalle 12:30. I team e i piloti dovranno sfruttare al meglio i sessanta minuti messi a disposizione, in modo da arrivare alle qualifiche preparati. La sessione sarà trasmessa in diretta e disponibile a tutti gli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.it vi accompagnerà lungo tutta la sessione con una diretta testuale, aggiornandovi in tempo reale sull’azione in pista.