F1, GP Miami 2024: programma, date, orari e diretta tv

La Formula 1 vola negli Stati Uniti per il sesto appuntamento della stagione 2024. Dopo il Gran Premio di Cina, il Circus saluta temporaneamente l’Asia, per correre il primo dei tre round in terra americana. Ad aprire le danze è il Gran Premio di Miami, previsto tra il 3 e il 5 di maggio, ovvero due settimane dopo il fine settimana di Shanghai. Il weekend prevede, di nuovo, la sprint race il sabato, rendendo così ancora più intenso il lavoro dei team e dei piloti. In vista dell’evento, che negli anni ha sempre visto la città oltreoceano decorsarsi in modo spettacolare, c’è grande attesa anche per Logan Sargeant, qui pilota di casa, e per la Haas, unico team americano in griglia.

Si scenderà in pista per la prima volta venerdì 3 maggio per le prove libere, che avranno luogo tra le 18:30 e le 19:30 italiane. Successivamente, le qualifiche sprint inizieranno alle 22:30 e decreteranno l’ordine di partenza della ‘mini gara’ attorno alle 23:15. La giornata di sabato 4 maggio si aprirà poi con la gara sprint alle 18:00, seguita dalle qualifiche tradizionali alle 22.00. Infine, concluderà il weekend il Gran Premio di domenica 5 maggio, che scatterà alle 22:00. Tutte le sessioni saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, oltre che in streaming sulle piattaforme di Sky Go e NOW.