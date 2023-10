F1 GP Messico 2023, qualifiche oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP del Messico 2023 a Città del Messico di Formula 1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. In virtù del fuso orario, bisognerà star svegli e incollati alla tv in tarda serata: per seguire la composizione della griglia di partenza, che passerà come al solito dopo Q1, Q2 e Q3 con cui si stabiliranno le posizioni delle dieci file e chi otterrà la pole position, si attenderanno le ore 23. Prima, però, le prove libere 3 che inizieranno alle ore 19.30, sempre nella giornata di sabato 28 ottobre, e saranno visibili in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Le qualifiche saranno visibili in diretta anche in chiaro su TV8. Sportface.it, come di consueto, vi terrà informati in tempo reale con la diretta testuale per non farvi perdere nemmeno un’emozione.

Sabato 28 ottobre 2023

ore 23 Qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (diretta anche in chiaro su TV8)