F1, GP Messico 2023: programma, date, orari e diretta tv

In back to back rispetto ad Austin, ecco il diciannovesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello con il Gran Premio del Messico 2023 a Città del Messico: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming della gara messicana con orari che saranno serali in virtù del fuso orario con l’Italia. Si torna alla normalità, dunque niente sprint, e il circuito dedicato ai fratelli Hernandez è sempre tra i più amati.

Venerdì 25 ottobre alle ore 20.30 italiane si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 00 (mezzanotte italiana, fino all’1 di notte) si terranno le prove libere 2. Sabato 26 ottobre alle ore 19.30 inizieranno le prove libere 3, quindi a seguire ecco le qualifiche delle ore 23, mentre la gara avrà inizio alle ore 21 di domenica 27 ottobre. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 con Sky Sport Uno in pay e in streaming su Sky Go, ma anche su Now Tv per gli abbonati a questa piattaforma, ma anche su TV8 sarà disponibile la diretta in chiaro. In ogni caso, Sportface.it vi terrà informati con la diretta scritta in tempo reale di tutte le sessioni di prove, qualifiche e gara. Ecco di seguito il riepilogo.

Venerdì 25 ottobre 2023

ore 20.30-21.30 Prove Libere 1

ore 24.00-01.00 Prove Libere 2

Sabato 26 ottobre 2023

ore 19.30-20.30 Prove Libere 3

ore 23.00-24.00 Qualifiche

Domenica 27 ottobre 2023

ore 21.00-23.00 Gara