F1, GP Emilia Romagna repliche in chiaro: orari e programma di tutto il weekend

La F1 è pronta a disputare il settimo round della stagione 2024, il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il circuito di Enzo e Dino Ferrari è nuovamente palcoscenico dello spettacolo del Circus, in occasione della prima tappa tricolore dell’anno. Sull’asfalto di Imola va in scena un weekend ricco di sorprese e spettacolo. C’è grande attesa per gli aggiornamenti in casa Ferrari e curiosità per quelli Aston Martin. Presente in circuito anche Sebastian Vettel, per commemorare Ayrton Senna a trent’anni dalla sua morte. Il fine settimana prevede poi la partecipazione di Oliver Bearman durante la prima sessione di prove libere in casa Haas.

Il weekend sarà visibile in diretta agli abbonati Sky e in diretta su Tv8. In alternativa, è prevista la replica in chiaro della sessione di qualifiche e della gara di domenica. Le qualifiche verranno mostrate nuovamente in tv nella giornata di sabato 18 maggio, con i piloti che andranno a caccia della pole position dalle 20:30. Nella giornata successiva, il Gran Premio verrà riproposto nel tardo pomeriggio, con i semafori che si spegneranno alle 18:00 di domenica 19 maggio. Le prove libere verranno invece rese disponibili esclusivamente in diretta agli abbonati Sky.