F1 GP Canada 2023, prove libere venerdì: canale, orario, diretta tv e streaming

Ottavo appuntamento del Mondiale 2023 di F1 e dopo il weekend in Spagna una settimana di pausa ecco che apre i battenti l’amatissimo GP del Canada 2023: si parte venerdì come di consueto con le prove libere in programma, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. Dopo l’ennesima figuraccia della Ferrari, con la Mercedes in crescita e la Red Bull sempre imbattibile, si fa tappa in terra nordamericana.

La tre giorni canadese inizia al venerdì con le prove libere e le due sessioni di free practice saranno trasmesse in diretta tv venerdì 16 giugno su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con streaming su Sky Go: orari chiaramente serali in Italia per via del fuso orario, alle ore 19.30 si terranno le prove libere 1, alle ore 23.00 le prove libere 2. Non sarà disponibile la diretta oppure una differita in chiaro, Sportface.it però come sempre vi terrà compagnia al solito con la diretta testuale di FP1 e FP2. Ecco di seguito il riepilogo.

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

PROGRAMMA GARA DOMENICA

Venerdì 16 giugno 2023

ore 19.30-20.30 Prove Libere 1

ore 23.00-24.00 Prove Libere 2