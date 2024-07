F1, GP Belgio 2024: programma, date, orari e diretta tv

La F1 torna subito in pista dopo l’Ungheria per un appuntamento in back-to-back in terra belga: si vola a Spa, dove andrà in scena il Gran Premio del Belgio. E’ una delle piste leggendarie del Circus, le emozioni non mancheranno e le particolari caratteristiche del tracciato rendono questo circuito l’Università della F1, e mai soprannome fu più azzeccato. Chi riuscirà a trionfare nella gara di Spa in Belgio?

F1 PROGRAMMA GP BELGIO: ORARI E DATE

Il fine settimana di gara avrà inizio venerdì 26 luglio con le prime due sessioni di prove libere. I piloti scenderanno in pista per la prima volta alle 13:30 fino alle ore 14:30 per la prima sessione di FP1, poi in programma alle ore 17:00 fino alle ore 18:00 per le FP2. L’ultima finestra di prove libere, le prove libere 3, è prevista per sabato 27 luglio alle 12:30 fino alle 13:30 e il weekend proseguirà poi con le qualifiche attese a partire dalle 16:00. Infine, la gara si disputerà alle 15:00 di domenica 28 luglio. Tutto il fine settimana di gara sarà disponibile in diretta tv agli abbonati Sky, sul canale di Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.