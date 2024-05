F1, gara GP Emilia Romagna replica in chiaro: orari, programma e come seguirla

La Formula 1 va in scena sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, per disputare il settimo round della stagione, ovvero il Gran Premio dell’Emilia Romagna. L’atteso appuntamento italiano, che l’anno scorso era stato cancellato a seguito dell’alluvione che aveva colpito il territorio, torna in calendario. La gara, che vede Ferrari portare un importante pacchetto di aggiornamenti, suscita grande interesse tra gli appassionati. A scattare dalla pole position sarà, ancora una volta, Max Verstappen, che ha raggiunto le sette pole position consecutive in una sola stagione, eguagliando così il record di Alain Prost. Secondo posto poi per il fresco di vittoria Lando Norris, mentre Charles Leclerc e Carlos Sainz mettono le rispettive monoposto in terza e quarta casella. Quinta posizione infine per Oscar Piastri, penalizzato di tre piazze per impeding.

VAI ALLA DIRETTA TESTUALE

La gara scatterà alle 15:00 di domenica 19 maggio, ma sarà riproposta qualche ora più tardi sul palinsesto di TV8 e quindi visibile in chiaro. La replica avrà inizio a partire dalle 18:00 e riproporrà per intero quanto avvenuto sulla pista di Imola, accompagnando gli spettatori fino al traguardo e poi alla celebrazione sul podio. In alternativa, Sportface.it vi offre una diretta testuale con tutti gli aggiornamenti in diretta minuto per minuto, seguita dalle pagelle, i risultati e le dichiarazioni dei diversi protagonisti di giornata.