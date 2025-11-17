L’azzurra apre la stagione con un podio internazionale: chiude terza nella tappa spagnola del World Athletics Cross Country Tour, alle spalle di Amebaw e Jebet.

Inizia nel segno del podio la stagione di corsa campestre per Valentina Gemetto. L’azzurra ha conquistato il terzo posto al Cross Internacional de Soria, una delle tappe Gold del World Athletics Cross Country Tour, confermando il piazzamento ottenuto due anni fa sullo stesso tracciato del Monte Valonsadero.

Su un percorso reso insidioso da vento e pioggia leggera, Gemetto ha condotto una gara intelligente e in progressione, chiudendo in 28:08 gli 8 chilometri previsti. Davanti a lei solo due africane: l’etiope Likina Amebaw, dominatrice anche nel 2023 e vincitrice in 27:23, e la keniana Sheila Jebet, seconda in 27:52.

La piemontese della Caivano Runners, campionessa italiana dei 10 km su strada, ha guidato il gruppo delle inseguitrici nell’ultima tornata, respingendo l’assalto della spagnola Idaira Prieto e superando la keniana Noshin Mandoi, che nella fase centrale era riuscita a mettersi in evidenza.

«Sono molto contenta, credo di aver corso bene – ha dichiarato Gemetto – Ho iniziato con un ritmo controllato, poi dopo l’attacco delle africane ho messo in pratica la mia progressione. Nel finale ho gestito per non rischiare troppo».

Un risultato incoraggiante in vista degli Europei di cross del 14 dicembre a Lagoa, in Portogallo, dove l’Italia femminile difenderà il titolo continentale conquistato lo scorso anno ad Antalya.

Nella prova maschile di Soria, successo allo sprint del keniano Mathew Kipchumba Kipsang (23:07) sul burundese Rodrigue Kwizera (23:08). Terzo il keniano Matthew Kipkoech (23:10).