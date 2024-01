Entella-Pineto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Entella-Pineto, match del Comunale di Chiavari valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione ligure vuole proseguire la propria scalata in classifica per avvicinarsi il più possibile al terzo posto ed avere un piccolo vantaggio in ottica playoff. La squadra abruzzese, invece, è reduce da una battuta di arresto e ha intenzione di tornare al successo in questa complicata trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 gennaio alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

