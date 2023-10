Diritti tv Serie A, slitta la decisione: “Approfonditi i modelli per il Canale della Lega”

Ancora nessuna decisione. La partita sui diritti audio-visivi della Serie A a partire dalla stagione 2024-25 è rimandata alla prossima riunione, in programma lunedì 23 ottobre quando scadrà la validità delle offerte dei broadcaster. Termina così l’Assemblea della Lega di A svoltasi nella sede milanese di Viale Ippolito Rosellini. E nella nota pubblicata, la Lega fa sapere che “dopo un’analisi delle offerte pervenute oggi da parte dei broadcaster che hanno partecipato alle 5 giornate di trattative private (Dazn, Mediaset, Sky), sono stati approfonditi anche i modelli di realizzazione del Canale ufficiale della Lega Serie A. Le Società hanno deciso di dedicare tutta la settimana corrente ad incontri quotidiani di studio e analisi dei possibili scenari, ivi inclusa l’ipotesi di attivazione del Canale”. Quindi “i Club torneranno a riunirsi in Assemblea in presenza, presso la sede della Lega, il prossimo 23 ottobre, giorno di scadenza della validità delle offerte presentate oggi dai broadcaster”. “Non c’è una divisione tra grandi e piccole, ma tra chi vede un futuro roseo stando in equilibrio così come si sta oggi e chi ha il coraggio di cambiare e di vedere un futuro differente”, ha dichiarato all’uscita il presidente della Salernitana Danilo Iervolino.