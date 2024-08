Diego Lenzi-Raman Tiafack oggi in tv, boxe maschile Olimpiadi Parigi 2024: orario e canale

Alle 17:38 di oggi, venerdì 2 agosto Diego Lenzi sfiderà il tedesco Raman Tiafack in occasione dei quarti di finale della categoria +92kg del torneo di pugilato maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il supermassimo azzurro è l’ultimo italiano della boxe rimasto in gara in Francia. Dopo le clamorose eliminazioni di Abbes Mouhiidine e Irma Testa e quella rumorosissima di ieri di Angela Carini, il pugilato azzurro ha perso anche Sirine Charaabi, Salvatore Cavallaro, Giordana Sorrentino e Alessia Mesiano. La pressione non spaventa Lenzi. Anzi, in una storia instagram ha scritto “Ci penso io”. E in un’altra ha mostrato un messaggio di incoraggiamento di Eddy Reynoso, lo storico coach di Saul ‘Canelo’ Alvarez, il suo idolo.

Dopo aver battuto lo statunitense Joshua Edwards col risultato di 3-1, Lenzi sfida Tiafack, che agli ottavi ha superato Abdullayev, medaglia di bronzo ai Mondiali di Tashkent. Mancino, pronto a diventare professionista dopo Parigi, alto 1.89 (più di Diego). Questo l’identikit in breve del prossimo avversario del supermassimo azzurro che però non teme nessuno. “Anche io sono un pugile forte, perciò sarà un bel match. Match dopo match darò il massimo e solitamente miglioro, sono come il vino, più invecchia e più è buono”, le sue parole dopo la vittoria all’esordio.

Dentro o fuori per la boxe italiana. Continuare a sperare. Oppure aprire la fase delle riflessioni il 2 agosto. Come finirà? Non resta che scoprirlo in tv o in streaming. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo round. Appuntamento alle 17:38.