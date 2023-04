Dazn sfiora i 5 milioni di ascolti con la Serie A nel turno di Pasqua: 1.3mln per Lazio-Juventus

Dazn si avvicina ai 5 milioni di ascolti per la ventinovesima giornata di Serie A. E’ di 4.959.681 il dato complessivo di ascolto per il turno pasquale per l’emittente, in base al dato rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience che somma la rilevazione delle 10 partite in singola (4.752.151) alle due puntate di Zona Gol (207.530). La partita più vista, come da pronostico, è Lazio-Juventus, esclusiva Dazn in onda alle 20:45 di sabato con 1.317.183 milioni di ascolti. Sul podio Lecce-Napoli (814.979) e Salernitana-Inter (696.586).