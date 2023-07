Coppa Italia 2023/2024, turno preliminare: programma, date, orari, tv

La Coppa Italia 2023/2024 assume forma. Sabato 5 agosto scatterà il via al turno preliminare, con la sfida tra Catanzaro e Foggia alle 18:00. Domenica 6 agosto, Reggiana e Pescara si sfideranno alle 18:00. Alle 20:00 il match tra FeralpiSalò e Vicenz, mentre poco dopo alle 20:30 spazio a Cesena-Virtus Entella. Questo turno della Coppa Italia (che sarà trasmessa dai trentaduesimi in poi sui canali Mediaset) non sarà disponibile in tv.

TURNO PRELIMINARE

Sabato 5 agosto

Ore 18:00, Catanzaro – Foggia

Domenica 6 agosto

Ore 18:00, Reggiana – Pescara

Domenica 6 agosto

Ore 20:00, Feralpisalò – LR Vicenza

Domenica 6 agosto

Ore 20:30, Cesena – Virtus Entella