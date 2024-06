Va in scena oggi la cronometro femminile dei Campionati Italiani 2024 di ciclismo su strada. A Grosseto di assegna il titolo tricolore delle prove contro il tempo, con 28 atlete attese al via per una cronometro individuale di 23,2 km che scatterà alle ore 14:00. Gli occhi sono tutti puntati su Elisa Longo Borghini, che andrà a caccia della quinta vittoria consecutiva ai campionati nazionali a cronometro e di quella che sarebbe l’ottava affermazione in assoluto in carriera. Un ruolino di marcia impressionante quello della campionessa azzurra, reduce dal terzo posto del Giro di Svizzera, che in bacheca ha anche 4 titoli nazionali in linea, due medaglie olimpiche e due medaglie mondiali.

Proveranno a dare del filo da torcere a Longo Borghini le varie Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Alessia Vigilia insieme a tutte le altre atlete attese alla partenza. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

Ciclismo, Campionati Italiani 2024 cronometro femminile oggi in tv: orari e diretta streaming

La cronometro femminile dei Campionati Italiani 2024 prenderà il via alle ore 14:30, con le 28 atlete che saranno divise in due gruppi. Il primo gruppo vedrà 15 atlete partire a un minuto di distanza l’uno dall’altro, poi dopo quasi mezz’ora di pausa si riprenderà con le ultime 13 ragazze a partire. Le ultime cinque in startlist partiranno a due minuti l’una dall’altra, con Elisa Longo Borghini che scatterà alle ore 15:27.

Non è prevista alcuna diretta tv della corsa. RaiSport infatti garantisce solo una sintesi in differita a partire dalle 17:05, con la possibilità di vederla anche in streaming tramite RaiPlay. Sportface.it vi racconterà la cronometro femminile dei Campionati Italiani in tempo reale tenendovi aggiornati sul risultato finale della prova che assegna la maglia tricolore.