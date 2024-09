Cesena-Modena oggi in tv: canale, orario e streaming Serie B 2024/2025

Alle 20:30 di oggi, venerdì 13 settembre, Cesena e Modena scenderanno in campo in occasione della quinta giornata di Serie B 2024/2025. All’Orogel Stadium-Dino Manuzzi la squadra di casa torna in campo dopo la sosta con sei punti in classifica, frutto di due vittorie. Di fronte un Modena che ha collezionato fin qui quattro punti con un successo e un pareggio. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

“La partita contro il Modena sarà una sfida durissima e tostissima, prima di tutto perché questo è un campionato in cui non esiste una partita facile – ha detto Michele Mignani in conferenza stampa -, il Modena è al terzo anno di Serie B ed è una piazza con grandissime ambizioni, che non penso si accontenti di fare un campionato di media classifica, e a guidarla c’è un allenatore molto esperto che sa come si fa a fare bene in questa categoria”.

Appuntamento da ex per Pierpaolo Bisoli: “Ovviamente per me questa non sarà mai una partita banale. Certo è una sfida molto sentita, c’è grande rivalità fra le due tifoserie ma sia i supporters del Cesena che quelli del Modena sanno che io do sempre tutto me stesso per la squadra che alleno e oggi la mia testa è tutta sul Modena”, ha detto alla vigilia.

DATA: Venerdì 13 settembre

ORARIO: 20:30

TV e STREAMING: DAZN