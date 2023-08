Celta Vigo-Real Madrid oggi in tv: canale, orario e streaming Liga 2023/2024

Tutto pronto per la partita Celta Vigo-Real Madrid, match in programma alle 21:30 di venerdì 25 agosto. Gli uomini di Ancelotti cercano il punteggio pieno alla terza giornata di campionato. Dopo le vittorie contro Almeria e Athletic Bilbao con 5 gol fatti e 1 solo subito, i blancos cercano tre punti in trasferta per consolidare la testa della classifica. Di fronte un Celta Vigo che fin qui ha accumulato un solo punto. La partita potrà essere trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn. Telecronaca di Alberto Santi.