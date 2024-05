Cantù-Udine oggi in tv: programma, orario e diretta gara-1 semifinale playoff Serie A2 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Cantù-Udine, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. La formazione di coach Cagnardi ha superato i quarti di finale in quattro partite grazie alla vittoria di misura su Cividale nella seconda partita giocata in trasferta. Udine, invece, ha superato in tre partite la Juvi Cremona, dimostrando la propria superiorità messa in discussione solo in gara-2, dove è arrivata comunque una vittoria di misura. Ora, quindi, comincia il testa a testa a caccia di un posto nella finale del Tabellone Oro. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 19 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Cantù-Udine, valida per i playoff di Serie A2 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.