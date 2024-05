Judo, Mondiali Abu Dhabi 2024: straordinario oro di Odette Giuffrida. Argento per Assunta Scutto

Odette Giuffrida è la nuova Campionessa del Mondo della categoria -52 kg di judo. Ai Mondiali di Abu Dhabi la 29enne romana per la prima volta conquista l’oro iridato, dopo aver sconfitto in finale l’uzbeka Diyora Keldiyorova grazie a un waza-ari al quale la sua avversaria non è più riuscita a rispondere nelle fasi finali dell’incontro che valeva il primo gradino del podio. Una giornata da incorniciare per la judoka azzurra, iniziata con i successi ai danni della spagnola Lopez Sheriff e della giappojese Kisumi Omori per approdare ai quarti contro la brasiliana Larissa Pimenta. Battuta anche quest’ultima, Giuffrida ha poi dovuto misurarsi in semi contro la francese Amandine Buchard, ottenendo un successo sofferto e lottato all’ultimo respiro prima di tornare poi protagonista nel pomeriggio per la finale che l’ha portata sul tetto del mondo a pochi mesi da Parigi, dove l’obiettivo è già stato puntato.

E l’Italia del judo ha sfiorato un clamoroso bis quest’oggi negli Emirati Arabi, dove Assunta Scutto si è invece dovuta accontentare di un comunque splendido argento. La 22enne, prima testa di serie del tabellone riservato ai -48 kg, è arrivata in finale dopo aver sconfitto Katryna Esposito, Sabina Giliazova, Tugce Beder e la svedese Tara Babulfath. Nell’atto conclusivo della competizione, però, è arrivata la beffa a pochi secondi dalle fine dei regolamentari, con la mongola Bavuudork che con un waza-ari si è presa l’oro. Notizie negative in campo maschile, dove hanno fatto poca strada sia Angelo Pantano che Andrea Carlino, impegnati nel tabellone riservato agli atleti fino ai 60 kg. Pantano, dopo aver usufruito di un bye all’esordio, è stato subito eliminato dal nipponico Taiki Nakamura; out al round d’apertura Carlino, che si è arreso all’olandese Emiel Jaring.