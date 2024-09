Cagliari-Napoli come vederla oggi in tv? Canale, orario e diretta streaming Serie A 2024/2025

Come vedere oggi in tv Cagliari-Napoli, partita valida per la quarta giornata della Serie A 2024/2025? Ecco canale, orario, diretta streaming e tutto quello che c’è da sapere. Dopo il ko alla prima contro il Verona, la squadra di Conte sembra aver trovato la quadra e insegue la terza vittoria consecutiva. Non si prospetta però un impegno facile su un campo ostico e in un ambiente caldo, specialmente contro il Cagliari di Nicola che si difende bene. Il fischio d’inizio in Sardegna è in programma alle ore 18:00 di domenica 15 settembre.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn.