Cagliari-Bari oggi in tv: canale, orario e streaming finale andata playoff Serie B 2022/2023

Alle 20:30 di giovedì 8 giugno Cagliari e Bari si sfideranno in occasione della finale di andata dei playoff di Serie B 2022/2023. Dopo Frosinone e Genoa, la Serie A sta per conoscere la prossima squadra che salirà nel massimo campionato. All’Unipol Domus è in programma il primo confronto, mentre il ritorno avrà luogo domenica 11 giugno. Ricordiamo che in caso di parità di punteggio e differenza reti nel doppio confronto, viene considerata vincente la squadra miglior classificata al termine del campionato (il Bari). Potrete seguire la partita in diretta su Sky, Dazn, Helbiz. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco.

