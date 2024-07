Bronzetti-Fernandez oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Lucia Bronzetti affronterà Leylah Fernandez al primo turno di Wimbledon 2024, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Sfida difficile per Lucia, che parte con gli sfavori del pronostico contro la n°30 del seeding. L’ex finalista degli US Open ha giocato bene sull’erba quest’anno, con i quarti a Birmingham e un buon torneo giocato a Eastbourne in cui ha battuto anche giocatrici di alto livello quali Krejcikova e soprattutto Keys. Per Lucia un paio di vittorie, contro Frech e Korpatsch, e altrettante sconfitte contro Potapova e Vekic. L’azzurra ha avuto una stagione fin qui caratterizzata da alti e bassi, ma dai Championships ha dichiarato di sentirsi in buone condizioni e che il lavoro svolto duranto l’anno prima o poi darà i suoi frutti.

Bronzetti e Fernandez scenderanno in campo martedì 2 luglio come 2°match dalle 12:00 sul Court 17. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2024 attraverso diversi canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti. Anche Sky Sport Uno sarà dedicato a Wimbledon per tutte e due le settimane del torneo, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky trasmessi in diretta. In più, 6 canali dedicati, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 252 al 257), per tutti gli altri campi.

Disponibile anche lo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky), attraverso cui sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea, scegliendo tra i canali che trasmettono l’evento sui campi londinesi. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e tanto altro ancora.