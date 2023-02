Bristol City-Manchester City stasera in tv: canale, orario e streaming FA Cup 2022/2023

Alle 21:00 di martedì 28 febbraio il Manchester City farà visita al Bristol City agli ottavi di finale di FA Cup. Haaland e compagni cercano il passaggio del turno per scacciare un periodo di difficoltà, anche se il poker al Bournemouth ha già riportato il sereno per i Citizens. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.